In S-Bahn nach Schorndorf: 16-Jähriger durch Schreckschusswaffe verletzt

Ein 16-Jähriger ist in der Silvesternacht durch eine Schreckschusswaffe verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart am Montagvormittag (03.01.) mitteilte, hatte sich der Vorfall in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf kurz vor Halt am Bahnhof Bad Cannstatt ereignet.

Schuss auf kurzer Entfernung

Demnach ware der 16-Jährige kurz nach Mitternacht mit einem bislang unbekannten Mann und seiner bislang unbekannten weiblichen Begleiterin in Streit geraten. "Es kam wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil des 16-Jährigen, in dessen Verlauf der unbekannte Täter eine Schreckschusswaffe gezogen und aus einer Entfernung von einem halben Meter auf den Jugendlichen geschossen habe", heißt es weiter im Polizeibericht.

Polizei sucht Zeugen

Der 16-Jährige wurde im Kinnbereich verletzt und trug zudem ein Knalltrauma davon. Die beiden unbekannten Personen konnten am Bahnhof Bad Cannstatt in Richtung Innenstadt flüchten. Der unbekannte Mann wird als ca. 1,80 Meter groß beschrieben, er habe schwarze, nach hinten gegelte Haare gehabt und sei mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet gewesen. Seine Begleiterin soll ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und habe eine schwarze Jeans und eine beige Jacke getragen. Sie soll schulterlange, schwarze, offene Haare haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.