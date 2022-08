Jungwinzer auf dem Stuttgarter Weindorf: Fest ist dieses Jahr eine Woche länger

Das Stuttgarter Weindorf findet dieses Jahr von Mittwoch, 17. August bis Sonntag, 4. September und damit eine Woche länger statt. Auch die Jungwinzer sind mit ihrer Laube vor Ort. Das teilte der Remstal Tourismus e.V. am Freitag (05.08.) mit.

Vom 17. bis zum 25. August wird die Laube von den Betrieben Kern, Beurer, Johannes B., Schütz, Maier, Sterneisen, Eißele und Siegloch bewirtet. Die darauffolgenden zehn Tagen können die Weine von den Jungwinzern Kuhnle, Dobler, 70469R!, Klopfer, MAXWEIN, next generation, Schmalzried und der Vintage Winery verkostet werden.

Reservierung wird empfohlen

„Die Weinmacher sind dabei so unterschiedlich wie ihre Gewächse", heißt es in der Pressemitteilung. Hier trifft man Demeter- und Biowinzer, das erste Crowdfunding-Weingut, eine Jungwinzerkooperative, die aus einer Genossenschaft stammt, klassische Betriebsnachfolger, die neue Wege bestreiten, Neu- und Quereinsteiger, VDP-Betriebe sowie den jungen Geschäftsführer einer Privatkellerei. Zusammen präsentieren sie ihre liebsten Weine. Adrian Beurer wird in diesem Jahr die Laube leiten.

Zu finden sind die Jungwinzer vor der Terrasse der Alten Kanzlei. Hier gibt es auch Essen. Eine Reservierung wird dringend empfohlen.