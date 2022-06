Königstraße in Stuttgart: Unbekannte klauen Firmen-Auto beim Beladen

Unbekannte haben am Dienstagabend (21.06.2) in Stuttgart laut Polizei ein Firmen-Auto gestohlen, das in der Königstraße abgestellt war.

Auto nicht abgeschlossen, Schlüssel steckte

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, parkten Mitarbeiter der Firma gegen 23 Uhr mehrere Autos zum Beladen vor den Königsbau-Passagen. Die Autos waren dabei nicht abgeschlossen, in einem steckte sogar noch der Schlüssel.

Dieses Auto wird gesucht

Die Täter nutzten das laut Polizei aus und fuhren mit dem Fahrzeug Richtung Rotebühlplatz davon. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich laut Polizei um einen schwarzen Mercedes Citan mit dem Kennzeichen S-MG 1036. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711 8990 3100 melden.