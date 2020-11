Stuttgart (dpa/lsw) - Die Chancen für CDU-Kandidat Frank Nopper bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl steigen. Unter den stärksten Konkurrenten aus dem linken Lager zeichnet sich kein Bündnis ab. Stuttgarts Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Fraktionsbündnis SÖS/Linke kündigte am Mittwoch nach Gesprächen mit der Bewerberin Veronika Kienzle (Grüne) an, am 29. November erneut antreten zu wollen.