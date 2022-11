Kein Zutritt ohne Maske: Fahrgast tritt Busfahrer in Rücken

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Ein Fahrgast hat einen Busfahrer in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mit dem Fuß in den Rücken getreten. Der Mann durfte ohne Maske nicht einsteigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin beleidigte er den Busfahrer und trat mehrmals gegen eine Schutzscheibe, hinter der der Fahrer saß. Der 36-Jährige stieg aus, rief die Polizei und forderte den Randalierer zum Warten auf. Als der Busfahrer sich umdrehte und zum Bus zurückgehen wollte, trat ihm der Mann in den Rücken und rannte davon. Der 36-Jährige blieb bei dem Vorfall am Mittwoch unverletzt, im Bus entstand kein Schaden.