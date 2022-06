Kinder mit Spielzeugwaffe rufen Polizei auf den Plan

Herrenberg (dpa/lsw) - Drei Kinder mit einer Spielzeugwaffe haben in Herrenberg (Kreis Böblingen) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag berichtete, rückten mehrere Streifenwagen nach einem Zeugenhinweis zum Bahnhof aus und trafen schließlich einen Zwölfjährigen und zwei Zehnjährige in einer S-Bahn sitzend an. Der Zwölfjährige hatte eine Schusswaffe bei sich - die sich bei näherem Hinsehen als Spielzeugwaffe entpuppte. Die Kinder wurden nach dem Einsatz vom Sonntag ihren Eltern übergeben, das Spielzeug wurde vorläufig einbehalten.