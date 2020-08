Kippen auf dem Boden, Füße auf dem Sitz, Müll im Park: Stadt Stuttgart setzt ehrenamtliche "Respektlotsen" ein

Seit Sonntag sind in Stuttgart ehrenamtliche Respektlotsinnen und Respektlotsen im Einsatz. Das gab die Stadt am Montag (10.08.) in einer Pressemitteilung bekannt. "Mit dem Respektlotsenprojekt will die Stadt gezielt vor allem junge Menschen auf Augenhöhe zum Thema Respekt ansprechen."

Insgesamt konnten bisher 15 Respektlotsinnen und Respektlotsen für ihr Pilotprojekt gewonnen werden, heißt es in der Pressemitteilung - "junge Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und unterschiedlichsten Sprachen, so gemischt und vielfältig wie die Stadt selbst."

"Sie sollen mit den Verursachern respektvoll ins Gespräch kommen."

Als Beisepiele für respektloses Verhalten werden in der Mitteilung achtlos weggeworfene Zigaretten, Füße auf dem Sitz in der U‐Bahn oder der im Park liegen gelassene Müll genannt. Darauf zu reagiren sei der Auftrag der Respektlotsen. "Sie sollen mit den Verursachern respektvoll ins Gespräch kommen. Denn wer Respekt einfordert, muss auch Respekt geben."

Ihren ersten Einsatz hatten die Respektlotsinnen und Respektlotsen am Sonntag, 9. August, im Inselbad Untertürkheim. Erkennbar waren sie an ihren blauen T‐Shirts. Weitere Einsatzorte im Stadtgebiet sind bereits geplant.

„Im öffentlichen und halböffentlichen Raum, also auch in Parkanlagen oder Bädern, kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen verschiedenen Nutzergruppen", wird Bürgermeister Dr. Martin Schairer in der Pressemitteilung zitiert. "Hier ist es wichtig, dass gerade junge Menschen für ein respektvolles Miteinander, aber auch für Aspekte des Umweltschutzes einstehen.“

Finanziert wird das Projekt über das Europäische Forum für Urbane Sicherheit, das von der Europäischen Union gefördert wird und anstrebt, Polarisierung und wachsenden Extremismus in der Gesellschaft zu reduzieren.