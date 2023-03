Kleintransporter verunglückt auf A81

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Beim Unfall eines Kleintransporters auf der Autobahn 81 sind der Fahrer und eine Zwölfjährige verletzt worden. Ihr Fahrzeug sei am Samstagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen auf der anderen Seite der Leitplanke geraten, teilte die Polizei mit. Der Kleintransporter sei umgekippt und auf der Seite liegen geblieben.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen stark beschädigt. Der 44-jährige Fahrer und seine junge Beifahrerin seien leicht verletzt, aber dennoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum der Kleintransporter von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Eine medizinische Ursache erscheine wahrscheinlich, teilte die Polizei mit.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, drei Spuren der A81 in Richtung Würzburg mussten gesperrt werden. Es entstand in der Spitze ein Stau von vier Kilometern. Am Kleintransporter entstand Totalschaden.