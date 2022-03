Knall im Kreis Ludwigsburg? Weltkriegsbombe wird am Freitagabend (18.03.) gesprengt

Nach dem Fund von Resten einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) steht die kontrollierte Sprengung offenbar kurz bevor. In der Warn-App NINA des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde am Freitag um 22.23 Uhr gemeldet: "Die Bombe wird in den nächsten 30 Minuten gezielt zur Detonation gebracht. Die Explosion wird in weitem Umkreis zu hören sein. Es besteht keine Gefahr."

Die Bombe hatte am frühen Abend mitgeteilt, die Bombe sei geborgen worden und werde außerhalb der Ortschaft an einer geeigneten Örtlichkeit und unter sicheren Bedingungen zur Explosion gebracht. In einem Umkreis von 500 Metern werde evakuiert. Es seien somit lediglich Teile des kleinen Ortsteils Lembach betroffen, sagte ein Sprecher. Details zur Größe des Funds machte er nicht.