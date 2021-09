Kollision mit Auto in Stuttgart: Pedelec-Fahrerin stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Stuttgart ist eine Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen. Die 56-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Den Angaben zufolge ereignete sich die Kollision am frühen Morgen an einer Kreuzung - «die Frau hätte eigentlich Vorfahrt gehabt», sagte eine Polizeisprecherin.

Der 50 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Nun sei ein Gutachter beauftragt, den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren. Auch Zeugen würden gesucht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.