Kontrolle auf A81 bei Sindelfingen: Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Dienstag (21.06.) auf der A81 zahlreiche Fahrzeuge überprüft. Ziel der Kontrolle waren getunte Fahrzeuge und der gewerbliche Güterverkehr. Mehrere Fahrzeuge mussten aus dem Verkehr gezogen werden.

Fahrzeuge mit gravierenden Mängeln

Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Sindelfinger Wald wurden zum Teil gravierende Mängel an getunten Fahrzeugen festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitag. Teilweise stellten die Fahrzeuge eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit dar. In einigen Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Mehrere Personen wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefälschter Dokumente angezeigt. Außerdem standen zwei Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auch bei der Überwachung des Güterverkehrs kam es zu zahlreichen Verstößen. Überwiegend wurde unzureichende Ladungssicherung beanstandet. Auch hier musste zum Teil die Weiterfahrt zumindest vorübergehend untersagt werden.

Kontrolle von getunten Autos auch in Fellbach

Auch in Fellbach hat die Polizei gezielt getunte Autos unter die Lupe genommen. Bei einer Kontrolle am vergangenen Samstag waren an einigen Fahrzeugen erhebliche Mängel festgestellt worden.