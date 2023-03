Kornwestheim: 80-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Kornwestheim (dpa/lsw) - Eine 80 Jahre alte Frau ist in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) vom Auto eines Senioren erfasst und schwer verletzt worden. Der 84 Jahre alte Fahrer hatte laut Polizei am Montag bei der Parkplatzsuche wohl Gas- und Bremspedal verwechselt, so dass sein Wagen über einen Bürgersteig und eine Treppe hinabfuhr. Als er zurück auf die Fahrbahn steuern wollte, stieß er mit der Seniorin zusammen, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Das Auto kam danach erneut von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Senior verletzte sich leicht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.