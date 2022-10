Kostenlos S-Bahn fahren in Stuttgart am Samstag (05.11.)

Am kommenden Samstag (05.11.) können Fahrgäste in Stuttgart wieder kostenlos S-Bahn fahren. Das Angebot gilt für den Nahverkehr innerhalb der gesamten Zone 1. Das gab der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVW) bekannt.

Durch tanzen Strom erzeugen

Am selben Tag findet in der Innenstadt von Stuttgart die lange Einkaufsnacht statt. Die Läden haben dann bis 22 Uhr geöffnet. Laut VVS soll es auch ein Rahmenprogramm im öffentlichen Raum geben. So werde es zwischen 12 und 22 Uhr auf dem Schlossplatz direkt vor dem Kunstmuseum einen großen „Energy-Dancefloor“ mit einem Programm an Tänzerinnen und Tänzern aus den verschiedensten Bereichen geben. Auch Besucher können mittanzen. Während getanzt wird, generiere der Energy-Dancefloor Strom, anstatt ihn zu verbrauchen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zuletzt konnten Fahrgäste am 17.09. kontenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr innerhalb Stuttgarts (VVS-Tarifzone 1) fahren.

+++ Korrektur +++ In einer vorherigen Version hieß es, die Freifahrten seien am "Freitag (05.11.)" möglich. Das war falsch. Richtig ist: Samstag, 5. November.