Kostenloser öffentlicher Nahverkehr in Stuttgart am Samstag (17.09.)

Am Samstag (17.09.) ist der öffentliche Nachverkehr in Stuttgart (VVW-Tarifzone 1) kostenlos. Das gibt die Stadt Stuttgart auf ihrer Website bekannt. Auch die Nutzung der U‐Bahnlinie U6 (VVS, alle Tarifzonen) ist an dem Tag kostenlose.

Im Rahmen der zweiten Stuttgarter Mobilitätswoche, die vom 16. bis 22. September 2022 stattfindet, will die Stadt damit einen bewussten Umgang mit allen Mobilitätsformen fördern. Der Anreiz des kostenfreien ÖPNV soll für eine hohe Aufmerksamkeit der Mobilitätswoche sorgen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Unter dem Motto „besser verbunden“ haben Bürgerinnen und Bürger eine ganze Woche lang die Möglichkeit, Veranstaltungen und Aktionen zum Thema nachhaltige Mobilität zu besuchen. Weitere Informationen zu Aktionen findet man auf der Website der Stadt.