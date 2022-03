Kreis Böblingen: 16-Jähriger ausgeraubt und zusammengeschlagen

Rutesheim (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher soll einen 16-Jährigen in Rutesheim (Kreis Böblingen) mit einem Messer bedroht und ihn zusammen mit einem Komplizen niedergeschlagen haben. Das Opfer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Verdächtige, ebenfalls 16 Jahre alt, habe dem Jungen bei dem Angriff Kopfhörer sowie Geld geklaut. Die Polizei nahm ihn am Donnerstag fest und fand bei ihm Geld, Kopfhörer und eine kleine Menge Cannabis. Ob es sich um die Beute handelt, war nach Angaben einer Polizeisprecherin anfangs unklar. Die Beamten ermitteln auch gegen den 17-jährigen Komplizen.