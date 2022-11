Kreis Böblingen: 55-Jähriger verursacht mehrere Unfälle – 20.000 Euro Schaden

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag (10.11.) in Bondorf (Kreis Böblingen) und der näheren Umgebung in mehrere Verkehrsunfälle verwickelt gewesen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei soll sich der Mann trotz vorherigem Alkoholkonsum hinter das Steuer seines VW gesetzt haben. Während der Fahrt stieß er gegen mehrere Fahrzeuge. Der 55-Jährige ließ sich aber dadurch nicht beirren. Er fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Atemalkoholtest ergibt einen Wert von rund zwei Promille

Bei seiner Weiterfahrt kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem VW gegen einen entgegenkommenden Ford. Eine 79-jährige Beifahrerin im Ford wurde dabei leicht verletzt. Obwohl der VW erheblich beschädigt wurde, setzte der 55-Jährige seine Fahrt weiter fort.

Schließlich konnte ein alarmiertes Streifenteam des Polizeireviers Herrenberg den Mann stoppen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab einen Wert von rund zwei Promille.