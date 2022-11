Kreis Esslingen: Stadt verteilt Weihnachtsgrüße statt Strafzettel

In der Vor-Weihnachtszeit im Stress die Parkscheibe vergessen? Das kann schon mal passieren, denkt sich das Ordnungsamt der Stadt Aichtal (Kreis Esslingen). Deshalb will die Polizeibehörde in der Weihnachtszeit ab dem Nikolaustag am 6. Dezember statt Knöllchen Milde walten lassen. An Stelle eines Strafzettels samt Verwarnungsgeld werden die Ordnungshüter eine Ermahnung verbunden mit einem Weihnachtsgruß und einer kostenlosen Parkscheibe an Autos anbringen. Das gab der Bürgermeister der Stadt Aichtal, Sebastian Kurz, in einer Pressemitteilung am Montag (28.11.) bekannt.

Wo es trotzdem ein Bußgeld gibt

„Ho, ho, ho - das war knapp“ steht auf den Knöllchen. Die weihnachtlichen Grüße an der Windschutzscheibe gibt es bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember. Die Wahrung des Weihnachtsfriedens sei laut Bürgermeister Sebastian Kurz kein Freifahrtschein für wildes Parken: „Die Polizeibehörde drückt nur bei der vergessenen oder abgelaufenen Parkscheibe ein Auge zu“ so der Schultes. Parken beispielsweise in der Feuerwehrzufahrt, auf Gehwegen oder im Halteverbot werde nach wie vor mit einem Bußgeld geahndet.