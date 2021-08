Kreis Göppingen: Drei Verletzte bei Autounfall in Geislingen an der Steige

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) verletzt worden. Ein Wagen war am Dienstagabend in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 23 Jahre alte Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 18 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam mit leichten Verletzungen davon. Sein 53-jähriger Beifahrer wurde dagegen schwer verletzt.

© dpa-infocom, dpa:210804-99-696283/3