Kreis Göppingen: Falschfahrer kollidiert mit Auto auf der B10 - drei Verletzte

Eislingen/Fils (dpa/lsw) - Bei dem Zusammenstoß von einem Auto und einem Kleintransporter sind drei Männer verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer war nahe Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) in der falschen Fahrtrichtung auf die B10 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Im selben Moment am Donnerstagabend habe ein 59-jähriger Transporterfahrer in der richtigen Fahrtrichtung die Bundesstraße verlassen wollen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Beide Insassen im Transporter wurden leicht verletzt ebenfalls ins Klinikum gebracht. Warum der Autofahrer in der falschen Fahrtrichtung unterwegs gewesen war, blieb zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 40.000 Euro.