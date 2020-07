Kreis Göppingen: Mann hantiert betrunken mit Waffe - SEK Einsatz

Weil er betrunken mit einer Waffe hantierte, hat die Polizei einen Mann im Landkreis Göppingen überwältigt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, stürmten Spezialkräfte (SEK) am Mittwoch (29.7.) gegen 15.30 Uhr die Wohnung des 44-Jährigen in Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen). Er war zunächst auf dem Balkon seiner Wohnung aufgefallen und hat Zeugenangaben zufolge mit Straftaten gedroht. Die Beamten umstellten daraufhin das Haus.Als der Mann sich weigerte, vor dir Tür zu treten, drang die Polizei in die Wohnung ein. Dabei wurden der 44-Jährige und ein Beamter leicht verletzt. In der Wohnung befanden sich mehrere Luftdruck- und Schreckschusswaffen und ein Messer. Ein Luftdruckgewehr hatte Ähnlichkeiten mit einem militärischen Schnellfeuergewehr. Der 44-Jährige kam in ein psychiatrisches Krankenhaus.