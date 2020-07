Wie die Polizei berichtet, stürmten Spezialkräfte am Mittwoch (29.7.) gegen 15.30 Uhr die Wohnung eines 44-Jährigen in Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen). Angehörige hatten die Polizei alarmiert und angegeben, der 44-Jährige würde mit Schußwaffen hantieren. Das Gebäude wurde daraufhin von den Spezialkräften umstellt.Als der Mann sich weigerte, vor dir Tür zu treten, drang die Polizei in die Wohnung ein. Dabei wurden der 44-Jährige und ein Beamter leicht verletzt. In der Wohnung befanden sich mehrere Waffen. Ob der 44-Jährige diese legal besaß, wird derzeit noch ermittelt.