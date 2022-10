Kreis Ludwigsburg: 16-Jährigen niedergeschlagen und schwer verletzt worden

Ein 21-Jähriger hat am Mittwoch (12.10.) in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) einen 16-jährigen Passanten niedergeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass der 21-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, als er den 16-Jährigen unvermittelt angegriffen haben soll.

Laut Polizei soll der 21-Jährige dem bereits am Boden liegenden Jugendlichen gegen den Kopf getreten haben. Anschließend flüchtete der 21-Jährige mit einem Tretroller, den vermutlich spielende Kinder vergessen hatten, in Richtung Bahnhof. Dort konnte der 21-Jährige vorläufig festgenommen werden, nachdem die Polizei nach ihm gefahndet hatte.

Ein Rettungswagen brachte der 16-Jährige, der bei dem Vorfall schwer verletzt wurde, in ein Krankenhaus. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ermittelt.