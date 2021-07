Kreis Ludwigsburg: 18-Jährige vermisst – Suchaktion mit Hubschraubern und Hunden bisher erfolglos

Die Polizei hat die Bevölkerung bei einem Vermisstenfall im Kreis Ludwigsburg am Dienstag (20.07.) um Hilfe geben.

Laut Pressemitteilung wird seit Montagabend die 18-jährige Diem Quynh Julia N. aus Kirchheim am Neckar vermisst. "Sie hat an diesem Tag gegen 07:40 Uhr das elterliche Haus verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt", so die Polizei.

Bereits im Laufe der Nacht hätten umfangreiche Suchmaßnahmen mit Polizeihubschraubern und Mantrailerhunden im Ort und benachbarten Kommunen begonnen. Diese seien am Dienstag fortgeführt worden, hätten bislang aber nicht zum Auffinden der Vermissten geführt

Personenbeschreibung

Die vermisste 18-Jährige. © PP Ludwigsburg

Die Polizei beschreibt die vermisste 18-Jährige wie folgt: "Sie ist Deutsch-Vietnamesin, 160 cm groß und kräftig und hat schwarze, schulterlange, glatte Haare. Sie trägt vermutlich dunkle Oberbekleidung und pinkfarbene Sneakers."

Personen, die die Vermisste seit Montagmorgen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, können sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg (Tel. 0800 1100225) melden.