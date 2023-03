Kreis Ludwigsburg: Drei Tatverdächtige wegen versuchten Mordes in Haft

Drei Männer im Alter zwischen 24 und 48 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft, nachdem sie in der Nacht zum 6. März 2023 versucht haben sollen, einen 40-Jährigen in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg zu töten. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Täter sollen Opfer gewürgt haben

Den Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zufolge soll ein 48-Jähriger einen 24- und einen 27-Jährigen beauftragt haben, den 40-Jährigen umzubringen, weil dieser ihm Geld geschuldet habe. Die beiden jüngeren Tatverdächtigen sollen daraufhin in der Tatnacht gegen 1.30 Uhr in das Schlafzimmer des Geschädigten in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Im Fischerpfad" in Bietigheim-Bissingen eingedrungen sein.

Sie sollen den 40-Jährigen angegriffen und ihm sein Mobiltelefon entwendet haben. Außerdem sollen sie mit dem Griff eines Messers auf ihn eingeschlagen und ihn gewürgt haben. Als Zeugen und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einschritten, flüchteten die beiden. Der verletzte Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Haftbefehl wegen Verdacht des versuchten Mordes

Der 48-jährige Auftraggeber konnte vor der Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen werden und wurde am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des bestehenden Verdachts des versuchten Mordes, setzte ihn in Vollzug und wies den 48-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Beamten der Kriminalpolizei ermittelten die beiden geflüchteten Tatverdächtigen. Mit Beschluss des Amtsgerichts Heilbronn wurden am 23. März deren Wohnanschriften im Raum Offenburg durchsucht. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden der 24-Jährige und der 27-Jährige am 24. März einem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Mordes, setzte diese in Vollzug und wies die beiden Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein.