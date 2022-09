Kreis Ludwigsburg: Unfall bei der Weinlese - Fahrer gerät unter Traktor

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei der Weinlese am Lemberg in Ludwigsburg ist ein Traktorfahrer mit seinem Fahrzeug umgekippt und verletzt worden. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Mutmaßlich sei der Traktor am Freitag wegen des feuchten Untergrundes ins Rutschen geraten und dann auf die Beine des 51-Jährigen gestürzt. Der Mann konnte erst etwa eine Stunde nach dem Unfall mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden.