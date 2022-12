Kreis Ludwigsburg: Versuchter Raubüberfall auf Apotheke – Täter flüchtig

Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Freitagabend (23.12.) gegen 18.30 Uhr in einer Apotheke in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum der Apotheke und forderte Bargeld von einer 55-jährigen Verkäuferin.

Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er dabei eine Pistole vor. Die Verkäuferin verwehrte die Herausgabe des Geldes. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus der Apotheke.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,85 Meter groß

kräftig gebaut

Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen Mund-Nase-Schutz und hatte eine schwarze Stofftasche bei sich. Die Bekleidung war ebenfalls dunkel.