Ein Passant hat am Mittwochabend (26.10.) einen 25-Jährigen mit Stichverletzungen in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) gefunden. Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Ermittelt wird laut Polizei in alle Richtungen, unter anderem auch im Umfeld des 25-jährigen Opfers.