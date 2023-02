Kreis Schwäbisch Hall: Große Suchaktion mit Hubschraubern und Tauchern

In Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei am Montagmorgen (07.02.) eine große Suchaktion durchgeführt. Nach SWR-Informationen ging es dabei um die mögliche Mordserie an Seniorinnen in der Region. Was konkret gesucht wurde, ist noch unklar.

Mögliche Mordserie: Stehen weitere Todesfälle damit in Zusammenhang?

Am 31. Januar hatte die Polizei in Schwäbisch Hall einen 31-jährigen Serben festgenommen. Er steht im Verdacht, zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 zwei Seniorinnen umgebracht zu haben. Die Ermittler prüfen aktuell, ob möglicherweise weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Mordserie stehen.

Hubschrauber und Taucher: Soko "Höhe" für Suchaktion verantwortlich

Die Polizei hatte zur Aufklärung kürzlich die Sonderkommission (kurz Soko) "Höhe" ins Leben gerufen. Bei der Suchaktion am Montag kamen laut SWR auch Hubschrauber und Taucher zum Einsatz.