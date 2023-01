Kreis Schwäbisch Hall: Tod von Seniorinnen - Polizei prüft mögliche Parallelen

Michelbach an der Bilz (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod mehrerer Seniorinnen in der Region Schwäbisch Hall schließt die Polizei einen Zusammenhang der drei Taten weiter nicht aus. «Wir ermitteln nach wie vor und überprüfen Spuren», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Eine weitere Tat mit ähnlichen Parallelen sei bislang nicht bekannt geworden.

In der vergangenen Woche war eine 89 Jahre alte Frau in Michelbach an der Bilz tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. In diesem Zusammenhang wird auch der Tod einer 77-Jährigen im Dezember vergangenen Jahres erneut geprüft. Die Leiche der Frau war in Schwäbisch Hall in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass beide Frauen getötet wurden. Ungeklärt ist auch der Tod einer 94 Jahre alten Seniorin, deren Leiche im Oktober 2020 in Schwäbisch Hall gefunden worden war. Auch hier geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Aus Sicht der Polizei gibt es durchaus Parallelen. In allen drei Fällen seien die drei Opfer zum Beispiel ältere Frauen aus der gleichen Region gewesen. Es gebe aber bisher keine Hinweise auf einen Zusammenhang, hatte der Polizeisprecher am Sonntag betont und bei der Überprüfung von «Routine» und «Automatismus» gesprochen.