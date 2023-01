Kreis Schwäbisch Hall: Unbekannter bedroht Familie mit Spielzeugpistole

In Obersontheim hat ein unbekannter Mann am Samstag (28.01.) gegen 15.40 Uhr eine Familie im Bereich des Friedhofswegs mit einer Spielzeugpistole bedroht. Der Mann zückte die Pistole, bedrohte zunächst den Familienvater und hielt der Mutter anschließend die Waffe mitten ins Gesicht. Der Sohn wurde nicht bedroht. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Passantin entreißt Spielzeugpistole

Von einer weiteren Passantin wurde dem Angreifer die Pistole entrissen. Es stellte sich später heraus, dass es sich lediglich um eine Spielzeugpistole handelte. Da dies zunächst noch nicht klar war, wurden mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach der unbekannten Person gerufen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem verwirrt wirkenden Angreifer ergab bislang kein Ergebnis. Die Person wurde folgendermaßen beschrieben: 19 bis 25 Jahre alt, 185 bis190 cm groß, Mütze, schwarze oder blaue Jeans, beige Jacke, mehrere Piercings im Gesicht. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 400 0 zu wenden.