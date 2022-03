Krieg in der Ukraine: Spendenaktion vor der Stadtbibliothek Stuttgart

Auch die Stadtbibliothek Stuttgart engagiert sich mit einer Spendenaktion für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Am kommenden Freitag (11.03.) findet ein Flohmarkt mit Büchern und anderen Medien von 12 bis 18 Uhr auf der Grünfläche vor der Bücherei am Mailänder Platz statt, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch (09.03.). Der Erlös wird gespendet an: Caritas international, Stichwort: Ukraine.

Zusätzlich werden auf der Seite stadtbibliothek-stuttgart.de/ukraine.html vom Team der Stadtbibliothek ausgewählte Informationsseiten im Netz, Hintergründe, Berichterstattung und Empfehlungen zum Thema aus dem Medienangebot der Bibliothek präsentiert.