Kuhn gratuliert Nachfolger Nopper

Stuttgart (dpa/lsw) - Der scheidende Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat seinem Nachfolger Frank Nopper zum Wahlsieg gratuliert. Kuhn wünschte dem CDU-Politiker bei einem Empfang im Rathaus viel Erfolg und dass er das umsetzen könne, was er sich vorgenommen habe. «Sie kriegen einen perfekten Übergang», sicherte Kuhn seinem Nachfolger zu. Der 59-Jährige Nopper erreichte am Sonntag im zweiten Wahlgang 42,3 Prozent der Stimmen. Kuhn (65) wollte nach acht Jahren an der Rathausspitze nicht erneut antreten. Stuttgart müsse wieder leuchten und dürfe nicht länger unter seinen Möglichkeiten bleiben, sagte Nopper bei dem Empfang.