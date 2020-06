Lage in Stuttgart: Keine erneuten Krawalle, zwei Festnahmen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die schweren Krawalle in Stuttgart haben sich nicht wiederholt. Bis zum Sonntagmorgen bliebt es in der Landeshauptstadt weitgehend ruhig. Der Einsatzleiter der Polizei, Carsten Höfler, sagte in der Nacht zum Sonntag, es habe intensive Personenkontrollen gegeben. Die meisten Menschen hätten diese friedlich aufgenommen. Zwei Männer seien im Zusammenhang mit den Krawallen vom 20. auf den 21. Juni festgenommen worden.

In einer Mitteilung vom Sonntag erklärte die Polizei Stuttgart, es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben. Die Stimmung sei aber in Teilen gegenüber den Einsatzkräften merkbar angespannt und gereizt gewesen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, sagte, die Polizei sei mit massiven Kräften in der Stadt gewesen - das habe sicher Eindruck hinterlassen. Unter anderem hätten auch Wasserwerfer bereitgestanden. Sie wurden aber nicht eingesetzt.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn reagierte erleichtert, dass die Polizei Stuttgart von zwei friedlich verlaufenden Nächten in der Innenstadt berichtete. Kuhn sagte am Sonntag, 28. Juni: "Das war ein Kraftakt. Ich danke allen Beamtinnen und Beamten, dass sie mit ihrer Präsenz und mit ihrem besonnenen Auftreten die vergangenen zwei Nächte abgesichert haben. Auch die Besucher der City haben ihren Beitrag geleistet. Wir wollen es schaffen, zu unseren friedlichen Stuttgarter Sommernächten zurückzukommen."

Kuhn habe sich am späten Samstagabend mit dem Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Dr. Martin Schairer, ein Bild der Lage im Oberen Schlossgarten gemacht und sich von dem Einsatzleiter der Polizei informieren lassen, teilt die Stadt Stuttgart weiter mit. Auch waren Sozialarbeiter vor Ort, um sich einen Eindruck der Lage zu verschaffen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

In der Nacht zum 21. Juni hatten randalierende Menschen in der Innenstadt Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen daran beteiligt. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) zählen dazu auch die, die klatschten und die Randalierer anstachelten. Bislang sitzen neun Verdächtige in Untersuchungshaft, ein Haftbefehl ist außer Vollzug gesetzt. Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz hatte versprochen, dass sich so eine Randale in Stuttgart nicht wiederholen werde.