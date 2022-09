Bislang Unbekannte haben zwischen Freitag (02.09.) und Samstag (03.09.) einen in Ehningen (Landkreis Böblingen) abgestellten Blitzer-Anhänger mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei geht davon aus, dass der Vorfall sich zwischen 15 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag ereignete.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Geschwindigkeitsüberwachungsgerät (auch Enforcement-Trailer genannt) steht laut Polizei noch nicht fest.