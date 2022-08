Landkreis Böblingen: Sechsjähriger leblos in Freibadbecken entdeckt

Ein lebloser sechs Jähriger ist am Mittwoch (03.08.) von einem Schwimmer aus einem Schwimmbecken in Holzgerlingen (Landkreis Böblingen) gezogen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr in einem Freibad in Holzgerlingen.

Ein Rettungsdienst brachte das Kind, da sich in einem kritischen Gesundheitszustand befand, mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0800 - 1100225.