Landkreis Esslingen Kind stolpert in Feuerstelle und erleidet schwere Verbrennungen

Wernau (dpa/lsw) - Eine Sechsjährige ist in Wernau (Landkreis Esslingen) in eine Grillstelle gefallen und hat schwere Verbrennungen erlitten. Die Mutter zog ihre Tochter am Dienstag sofort aus dem Feuer, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt kümmerte sich um das Mädchen, bevor ein Rettungshubschrauber es in eine Klinik flog. Das Kind war den Angaben nach auf einer Wiese rückwärts gelaufen und über die gemauerte Steineinfassung der Grillstelle gestolpert.

