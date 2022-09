Geislingen an der Steige/ Göppingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) fünf und in Göppingen weitere drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die mutmaßlichen Täter stahlen Elektro- und Akkuwerkzeuge im Wert von mehreren zehntausend Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Diebstählen von Mittwoch auf Donnerstag aufgenommen.