Bad Ditzenbach (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat einen Mann auf einem Parkplatz in Bad Ditzenbach (Landkreis Göppingen) angegriffen. Der 45 Jahre alte Mann wollte gerade in sein Auto steigen, als er plötzlich niedergeschlagen wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist laut Polizeisprecher bislang unbekannt.