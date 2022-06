Landkreis Ludwigsburg: Mit Lamborghini gegen Leitplanke gefahren - 205.000 Euro Schaden

Mundelsheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit seinem Lamborghini hat sich ein Mann auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim leicht verletzt. An seinem Wagen ist ein Schaden von rund 205.000 Euro entstanden. Der 37 Jahre alte Fahrer prallte am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache gegen die mittlere Leitplanke, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.