Landkreis Ludwigsburg: Seniorin in Wohnung überwältigt und ausgeraubt

Eine 62-Jährige ist am Dienstagmorgen (13.09.) in ihrer Wohnung in Korntal-Münchingen ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen in diesem Fall. Der unbekannte Täter gelangte in die Wohnung in der Solitudeallee und überrumpelte die Frau. Er soll ihr Mund und Nase zugehalten haben, bis sie das Bewusstsein verlor. Ihm gelang es daraufhin mehrere Tausend Euro zu erbeuten.

Die 62-Jährige alarmierte, nachdem sie wieder zu sich gekommen war, die Polizei. Bei der eingeleiteten Fahndung konnten bisher noch keine Ergebnisse erzielt werden. Die Seniorin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung

Der Täter soll 1,70 Meter groß und komplett in Schwarz gekleidet gewesen sein. Zudem habe er Handschuhe getragen und hatte einen Schlagstock bei sich. Die Polizei geht davon aus, dass sein Gesicht ebenfalls vermummt war.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/11 002 25 bei der Kriminalpolizei zu melden.