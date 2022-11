Lange Einkaufsnacht am Samstag (05.11.) in Stuttgart: Öffnungszeiten & Co.

Am Samstag (05.11.) findet in Stuttgart eine sogenannte „Lange Einkaufsnacht“ statt. Das teilt die City Initiative mit. Teilnehmende Geschäfte haben an diesem Tag bis 22 Uhr fürs späte Shopping geöffnet. Außerdem sind Bus und (S-)Bahn an diesem Tag in Zone 1 kostenlos nutzbar.

Energy-Dancefloor auf dem Schlossplatz

Bislang wurden bei Langen Einkaufsnächten der Königsbau und weitere Elemente in der Innenstadt beleuchtet. „Aufgrund der aktuellen Energie-Debatte hat sich die City-Initiative Stuttgart für dieses Jahr etwas ganz Neues einfallen lassen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Zwischen 12 und 22 Uhr soll es auf dem Schlossplatz vor dem Kunstmuseum einen „Energy-Dancefloor“ geben. Neben professionellen Tanzeinlagen sind dabei auch Besucher eingeladen, das Tanzbein zu schwingen. Denn: Laut Veranstalter generiert die Tanzfläche Strom, wenn man sich darauf bewegt. „Wenn ein gewisses Maß an Strom produziert wurde“, so die Veranstalter, wollen die Sponsoren „einen stattlichen Betrag“ spenden.