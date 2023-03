Lange Nacht der Museen in Stuttgart 2023: Tickets, Preise, beteiligte Museen

Ende März findet in Stuttgart die lange Nacht der Museen statt. Das heißt: Mehr als 60 Museen, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler öffnen für eine Nacht ihre Türen. Auf dem Programm stehen Führungen, Bands und Performances. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen:

Wann ist die lange Nacht der Museen 2023?

Das Event steigt dieses Jahr am 25. März. Los geht's am Samstagabend um 18 Uhr, geöffnet haben die teilnehmenden Einrichtungen dann bis 1 Uhr in der Nacht.

Wo findet das Event statt?

Die Lange Nacht der Museen findet in 64 Museen, Kulturinstitutionen, Galerien und anderen Ausstellungsorten im Stadtgebiet von Stuttgart statt. Einen Überblick zu allen Veranstaltungsorten finden Sie hier.

Was wird geboten?

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten bieten die Museen in dieser Nacht besondere Programme mit Führungen, Bands und Performances an. Zudem zeigen zahlreiche Galerien ihr vielfältiges Kunstangebot und manche sonst verschlossene Tür öffnet sich exklusiv. Shuttle-Busse fahren auf drei Touren zu den beteiligten Häusern und Locations. Eine Übersicht zum kompletten Programm gibt es auf der Homepage zum Event.

Shuttle-Busse pendeln durch die Stadt. © STR/711Kollektiv

Die Kultur-Nacht wird vom Stuttgart-Magazin „Lift“ organisiert. Im vergangenen Jahr war das Event nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause zurückgekehrt. Im Mai 2022 kamen rund 13.000 Besucher.

Welche Touren gibt es dieses Mal?

Diese Jahr bieten die Veranstalter fünf verschiedene Museums-Touren durch die Stadt.

Innenstadt : 27 teilnehmende Einrichtungen können ab dem Schlossplatz, Charlottenplatz oder Karlsplatz gut zu Fuß erreicht werden, dazu gehören Kunstmuseum, Landesmuseum und Neues Schloss. Weitere Infos gibt's hier.

: 27 teilnehmende Einrichtungen können ab dem Schlossplatz, Charlottenplatz oder Karlsplatz gut zu Fuß erreicht werden, dazu gehören Kunstmuseum, Landesmuseum und Neues Schloss. Weitere Infos gibt's hier. Hafen: Haus der Geschichte, Schweinemuseum und Club Traube, der Hafen, die Tour Wein, das Planetarium und weitere Einrichtungen sind über diese Tour erreichbar. Weitere Infos gibt's hier.

Zum Programm gehört auch eine nächtliche Hafen-Rundfahrt. © STR/711Kollektiv

Wein : Am Hafen startet die Tour Wein zum Weinbaumuseum, der Kelter Fleckensteinbruch, dem Bunker Untertürkheim und dem Wasserkraftwerk. Weitere Infos gibt's hier.

: Am Hafen startet die Tour Wein zum Weinbaumuseum, der Kelter Fleckensteinbruch, dem Bunker Untertürkheim und dem Wasserkraftwerk. Weitere Infos gibt's hier. West : Zum Linden-Museum, dem Bunker unter dem Diakonissenplatz, dem Krankenhausbunker und zu 18 Galerien fahren die Shuttle-Busse auf dieser Tour. Weitere Infos gibt's hier.

: Zum Linden-Museum, dem Bunker unter dem Diakonissenplatz, dem Krankenhausbunker und zu 18 Galerien fahren die Shuttle-Busse auf dieser Tour. Weitere Infos gibt's hier. Stadtbahn: Mit der U14 zum Regenüberlaufbecken und Museum Schloss Rosenstein, mit der U5,6,7 zum Museum der Illusionen, Kunstverein Wagenhallen, Pragfriedhof, Polizeimuseum (U6) , Weissenhofmuseum (U5) und einigen mehr. Weitere Infos gibt's hier.

Stadtpläne mit den eingezeichneten Touren sowie einem Gesamtüberblick gibt es hier zum Download.

Welche Einrichtungen sind zum ersten Mal dabei?

Dreizehn Einrichtungen beteiligen sich zum ersten Mal bei der Langen Nacht der Museen:

Bunker Diakonissenplatz (Mitte)

Club Traube (Ost)

EXO Gallery (Mitte)

Handwerk X Kunst (Mitte)

Historischer Straßenbahn-Spaziergang (Mitte)

Infomotion Lab Stuttgart (Mitte)

Krankenhausbunker (Mitte)

KreativAreal West (West)

Kunst.Klima (Mitte)

Landtag Baden Württemberg (Mitte)

Museum Schloss Rosenstein (Bad Cannstatt)

Stauffenberg Erinnerungsstätte (Mitte)

Stuttgarter Frauenpower-Rundgang (Mitte)

Wie komme ich an Tickets?

Karten für die Museumsnacht können Sie online auf der Homepage der Veranstaltung bestellen. Kosten: 22 Euro, ermäßigt 16 Euro, Kinder bis zu 6 Jahren haben freien Eintritt.

Zudem gibt es eine Ticket- und Info-Hotline (0711/60 17 17 30) sowie eine Abendkasse und diverse Vorverkaufsstellen. Wo Sie vorab Tickets erwerben können, erfahren Sie hier.