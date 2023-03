Lange Nacht der Museen Stuttgart 2023: Das waren die Highlights

Mit der Taschenlampe das Naturkundemuseum erkunden, durch die prächtigen Räume im Neuen Schloss flanieren oder einmal in die geheimnisvolle Bunkerwelt unter dem Marktplatz abtauchen: Trotz eher herbstlichem Wetter war die Lange Nacht der Museen in Stuttgart am Samstagabend (25.03.) ein Publikumsmagnet.

Über 60 Einrichtungen haben ihre Türen geöffnet

64 Museen, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler hatten für eine Nacht ihre Türen geöffnet. Auf dem Programm standen von 18 Uhr bis nach Mitternacht Führungen, Bands und Performances. Der komplette Kessel wurde zur Bühne, alles verbunden durch extra eingerichtete Shuttlebus-Linien. „Eine einzigartige Nacht voller Kunst, Kultur und Wissenswertem“, so die Veranstalter.

Die Eintrittskarte (22 Euro) fungierte dabei auch als Fahrkarte. Bequem konnte man also zunächst ein Viertele bei der Tour-Wein in den Stadtteilen Untertürkheim und Uhlbach schlotzen, einen Blick in den Sekt-Keller der Weinmanufaktur in einem alten Luftschutzbunker oder das Weinbaumuseum werfen und sich anschließend auf eine abendliche Runde durch den Stuttgarter Hafen begeben.

Der illuminierte Innenhof im Alten Schloss. © Danny Galm

Das in Grün und Rot illuminierte Rosensteinmuseum mit seinen neugestalteten Ausstellungsräumen war ein möglicher Zwischenhalt auf dem Weg in die Innenstadt, wo man quasi von einem Spot in den nächsten stolperte: 27 teilnehmende Einrichtungen - unter anderem Kunstwürfel, Neues Schloss und Landesmuseum - konnten ab dem Schlossplatz, Charlottenplatz oder Karlsplatz gut zu Fuß erreicht werden.

Ausstellung zum geplanten neuen Stadtteil „Stuttgart Rosenstein“

Ein kleines Highlight etwas versteckt hinter dem Rathaus: Die Ausstellung zum geplanten neuen Stadtquartier „Stuttgart Rosenstein“. Die zeigt den aktuellen Stand des derzeit größten Stadtentwicklungsprojekts der Landeshauptstadt.

Der Plan: Sollte Stuttgart 21 in den nächsten Jahren tatsächlich in Betrieb gehen, werden die Bahngleise zurückgebaut - und auf den freigewordenen Flächen soll dann ein neuer Stadtteil entstehen. Wie der aussehen könnte und wie das Projekt entwickelt wird, illustriert ein riesiges interaktives Modell (weitere Informationen finden Sie auf der Projekt-Homepage).

Fabian Schöttle vom Stadtentwicklungsprojekt "Stuttgart Rosenstein" erläutert am Modell den aktuellen Stand der Planungen. © Danny Galm

Wo es die längste Schlange gab

Die längste Schlange bildete sich fast schon traditionell vor dem Eingang zum Bunker unter dem Marktplatz. Wer über die Fläche vor dem Rathaus läuft, ahnt meist nicht, dass wenige Meter unter seinen Füßen ein Bunkerhotel im Dornröschenschlaf liegt. Rund 3.000 Schutzsuchende fanden hier im Zweiten Weltkrieg einen Schlafplatz, später war der Bunker als skurriles Hotel auch bei Prominenten beliebt. Nach 1983 wurde das Bunkerhotel dann ein begehbares Museum.

Die Kultur-Nacht wird vom Stuttgart-Magazin „Lift“ organisiert. Im vergangenen Jahr war das Event nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause zurückgekehrt. Im Mai 2022 kamen rund 13.000 Besucher, die Zahlen zu diesem Jahr liegen noch nicht vor.