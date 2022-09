Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat sich auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die 49-Jährige sei am Dienstagabend vermutlich zu schnell gefahren und deshalb von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto sei zunächst gegen einen Zaun geprallt, habe sich dann überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die B10 war zeitweise voll gesperrt.