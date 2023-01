Lastwagen bleibt zwischen zwei Mauern stecken

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer hat seinen 40-Tonner in der Nacht zum Freitag zwischen zwei Mauern in einem Wohngebiet in Ludwigsburg festgefahren. Der 38-Jährige habe sich wohl trotz eines Navigationsgeräts auf dem Weg zu einer Tankstelle verfahren, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend versuchte der Mann mehrmals seinen Sattelzug zu rangieren und blieb dabei zwischen den Mauern stecken. Der 40-Tonner musste mit Hilfe von schwerem Gerät befreit werden. Die Aktion dauerte knapp fünf Stunden. An den Mauern und dem 40-Tonner entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Die Kosten für die Bergung dürften laut Polizei ein Vielfaches hiervon betragen.