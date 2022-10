Leiche in brennendem Auto entdeckt: Obduktion anberaumt

Tamm (dpa/lsw) - In einem brennenden Auto haben Feuerwehrkräfte in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) eine Leiche gefunden. Wer die tote Person ist, war am Sonntag noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie habe bisher nicht identifiziert werden können. Genauere Informationen solle es am Montag geben, nachdem die Leiche obduziert wurde.

Auch zur Todes- und Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei habe - wie bei jedem ungeklärten Todesfall - die Ermittlungen übernommen, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte nach dem Brand am späten Freitagabend mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber die angrenzenden Felder abgesucht. Das Auto stellten die Beamten zur Spurensicherung sicher.