Leichenfund in Bad Cannstatt: Polizei entdeckt Vermisste in einem Parkhaus

In einem Parkhaus in Bad Cannstatt haben Beamte den Leichnam einer Frau gefunden. Das teilte das Polizeipräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung mit. Die Frau wurde am Montagmorgen (11.7.) als vermisst gemeldet. Laut Polizeibericht verständigte ein Angehöriger der 32-Jährigen Frau gegen 7.30 Uhr die Polizei. Nur wenige Stunden später, gegen 11.30 Uhr, fanden Beamte die Verstorbene in einem Parkhaus. Derzeit gehen die Beamten davon aus, so die Polizei, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.