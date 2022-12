Leinfelden-Echterdingen: Bewaffneter Mann überfällt Hotel

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) mit einer Schusswaffe überfallen. Der Mann forderte an der Rezeption von einer Mitarbeiterin Bargeld und drohte dabei mit der Waffe, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Frau kam den Forderungen nach und der Räuber floh mit einer geringen Menge Bargeld. Die Suche nach dem Täter am frühen Mittwochmorgen, bei der ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb zunächst ohne Erfolg.