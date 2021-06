Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein in Flammen stehender Lastwagen hat eine einseitige Sperrung der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen und Stuttgart ausgelöst. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war auch am frühen Freitagmorgen noch nicht wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

