Ludwigsburg: 43-jährige Frau bei Raubüberfall auf Tankstelle schwer verletzt

Eine 43-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen (06.10.) in einer Tankstelle in Ludwigsburg Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die 43-Jährige wurde bei dem Überfall schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge betraten zwei noch unbekannte Täter gegen 5.15 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle im Ludwigsburger Osten. Während einer der beiden die 43-Jährige festhielt, stahl der andere einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Die Tatverdächtigen waren maskiert

Anschließend soll es zu einem Gerangel gekommen sein. Dabei wurde die Frau mutmaßlich von einem Messer verletzt, das einer der Täter mitführte. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll einen dunklen Teint haben. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein und trug eine dunkelgrüne Jacke, eine graue Hose und helle Turnschuhe. Der zweite Tatverdächtige soll einen hellen Teint haben und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet. Während des Raubüberfalls waren beide Männer maskiert.